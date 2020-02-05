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HaberlerTrabzonspor Haberleri Açıkladı! Galatasaray, Uğurcan'ı 'boyu kısa' diye beğenmemiş...
05.02.2020 - 19:44 | | Beinsports

Açıkladı! Galatasaray, Uğurcan'ı 'boyu kısa' diye beğenmemiş...

Trabzonspor'un başarılı eldivenini keşfeden Nizamettin Arslan, Uğurcan'ın profesyonel olmadan önce Galatasaray'la görüştüğünü ancak 'boyu kısa' denilerek alınmadığını açıkladı.

Trabzonspor forması giyen başarılı kaleci Uğurcan Çakır'ı keşfeden hocası Nizamettin Arslan, çarpıcı açıklamalarda bulundu

Genç file bekçisinin kariyerinin başlarında orta saha oynadığını ancak fiziğinin müsait olması sebebiyle kaleciliğe yönlendirdiğini anlatan Arslan, Uğurcan'ın Galatasaray'ın kapısından döndüğünü de ifade etti.

Nizamettin Arslan, Uğurcan'ın gelişimini tamamladıktan sonra ailesiyle görüşüp Anadolu kulüplerine gitmesi yönünde tavsiye verdiğini ve aynı dönemde Galatasaray'ın genç eldiveni boyu kısa olduğu için istemediğini söyledi. Nizamettin Arslan'dan Galatasaray ve Uğurcan Çakır hakkındaki açıklamaları şu şekilde: "Kartal, Ümraniye'ye gitmek istemişler, vermem dedim engel oldum. Ben sonradan duydum ki Galatasaray'a gitmiş, 'boyu kısa' diyerek almamışlar. Sonra babası Trabzon'a Uğurcan'ı götüreceğini söyledi. O zaman işlemlerini tamamlayıp onu gönderdik."

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