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20.09.2020 - 00:49 | | ROMA (AA) -

Açılışta Fiorentina, Torino'yu devirdi: 1-0

Serie A'da sezonun ilk maçında Fiorentina, Torino'yu yenerek sezona galibiyetle giriş yaptı.

Açılışta Fiorentina, Torino'yu devirdi: 1-0
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İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2020-2021 sezonu, bugün oynanan ilk hafta maçlarıyla başladı.

Sezonun ilk haftasının ilk maçında, Fiorentina sahasında Torino’yu konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren müsabakayı ev sahibi ekip, 78. dakikada Gaetano Castrovilli’nin attığı golle 1-0 kazandı. Böylece Fiorentina, sezonu galibiyetle karşıladı.

Bugün oynanan diğer ilk hafta maçında ise Hellas Verona, Roma'yı konuk etti. 0-0 sona eren karşılaşmada iki takım da 1'er puana razı oldu.

Roma’nın yaz transfer sezonunda Hellas Verona’ya kiraladığı milli oyuncu Mert Çetin de bu maça yeni takımıyla ilk 11’de başladı ve eski takımı Roma'ya karşı oynadı. Verona kadrosunda bulunan Türk asıllı Alman oyuncu Koray Günter de Mert Çetin ile ev sahibi takımın defansında birlikte görev aldı. Günter, 67. dakikada yerini Kevin Rüegg'e bıraktı.

Açılışta Fiorentina, Torinoyu devirdi: 1-0

 

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