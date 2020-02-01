Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını açıkladı!

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şubat ayinda ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi.