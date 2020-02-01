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01.02.2020 - 13:43 | | Acunn.com

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını açıkladı!

Survivor 2020 için gün sayılırken, ünlüler takımında yer alacak bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı, futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020'de yarışacağını açıkladı!

Ünlü futbolcu Sercan Yıldırım Survivor'da yer alacak. Acun Ilıcalı, Yıldırım'ın ekranların izlenme rekorları kıran programı Survivor'da yarışacağı haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

Şubat ayinda ekranlara dönmeye hazırlanan Survivor'da yarışmacılar da yavaş yavaş belli oluyor. Ünlüler-Gönüllüler formatında sürecek olan Survivor 2020'de sürpriz ismi Acun Ilıcalı Instagram hesabından açıkladı.

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırımın Survivor 2020de yarışacağını açıkladı

Acun Ilıcalı, Bursaspor ve Galatasaray'da forma giymiş olan futbolcu Sercan Yıldırım'ın Survivor 2020 kadrosunda olacağını belirtti ve kendisine başarılar diledi. 

Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırımın Survivor 2020de yarışacağını açıkladı

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