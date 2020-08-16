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16.08.2020 - 17:46 |

Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Futbolu bırakan Emre Belözoğlu için Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu için Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda, "Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalıdan Emre Belözoğlu paylaşımı

Acun Ilıcalıdan Emre Belözoğlu paylaşımı

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