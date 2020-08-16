Acun Ilıcalı'dan Emre Belözoğlu paylaşımı!

Fenerbahçe'de futbolu bıraktığını açıklayan Emre Belözoğlu için Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu için yaptığı paylaşımda, "Bu bir efsanenin vedası değil, yeni bir başlangıç... Sayısız başarılarına, bize yaşattığın gurur ve mutluluklara yenilerini ekleyeceğinden şüphem yok." ifadelerini kullandı.