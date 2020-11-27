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27.11.2020 - 08:08 |

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da değişim

Hollanda Eredivisie'de Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da büyük şok yaşanıyor. Ligde 9. hafta geride kalırken henüz galibiyeti bulunmayan Sittard ligin sonuna demir atmış durumda. Bu olaydan memnun olmayan Acun Ilıcalı harekete geçti.

Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard'da değişim
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Eredivisie'nin 9.haftasında evinde Feyenoord'a 3-1 kaybetti. Bu sezon oynadığı dokuz maçta da kazanamayan ve teknik direktör Hofland ile yollarını ayıran Sittard takımında bu değişim de etkisini göstermedi.

HERKESİ GÖREVDEN ALIYOR!
Edinilen bilgiye göre yönetim kurulu ile ufak bir toplantı yapan Acun Ilıcalı'nın kulüpte memnun olmadığı yöneticileri görevden alacağı ve devre arasına kadar takımı revize edeceği ileri sürüldü. Ligin 9. haftası tamamlanırken 6 mağlubiyet, 3 beraberliği bulunan Fortuna Sittard ligin son sırasında yer alıyor.

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Acun Ilıcalının ortağı olduğu Fortuna Sittardda değişim

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