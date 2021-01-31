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31.01.2021 - 11:56 |

Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard yükselişini sürdürüyor

Hollanda Eredivisie'de ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi. Böylece son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard, 25 puanla 11.sıraya kadar çıktı.

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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın hisselerini aldığı Fortuna Sittard, sezona kötü başlamış ve ilk 10 hafta galip gelememişti.

Teknik adam değişikliğinin ardından çıkışa geçen ve yardımcı antrenör dönemin son 10 haftada 7 kez kazanan Fortuna Sittard 25 puanla 11.sıraya kadar yükseldi.

Fortuna Sittard 20.hafta maçında Venlo'yu evinde 3-2 yendi. Gençlerbirliği takımından transfer edilen Seuntjens maçta bir gol kaydederken Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde takımın son durumundan memnun olduğunu ifade etmişti.

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Acun Ilıcalının takımı Fortuna Sittard yükselişini sürdürüyor

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