İŞTE KARAMAN'IN AÇIKLAMALARI:

Deplasmanda başlangıç için 3 puan önemli. 3 tane de gol var. Oyun olarak belki istediğimiz seviyede değiliz ama başlangıç adına sevindirici.



Tatsız olan, oyun içerisinde penaltıda penaltıcımız Deniz, zaman zaman daha önceki dönemlerde de Kweuke penaltı kulandı ama orada topu alıp kimseye vermemesi yanlıştı. Penaltıyı gole çevirdi, daha sonra da üçüncü golü attı ama saha içindeki duruşu son derece takımdaşlıktan öte bir duruş. Bunu mutlaka değerlendireceğiz.



Buraya gelen yabancılar adam olmayı öğrenecekler. Bu sadece burayla ilgili değil. Adam olmayı öğrenecekler. Bu ülkede para kazanıyorlar, öyle 'onu yumrukla-bunu döv' öyle bir şey yok.



Bir futbol takımı birlikte kazanır birlikte kaybeder. Zaman zaman buna benzer örnekler herkes yaşayabiliyor. Mutlaka bunun hafta içerisinde değerlendirmesi olacak. Bizim bir takım disiplinimiz var.Herkesin uyması gereken kurallar var.



Görüntüleri izledim. Öyle bir şey yok! Aptala yatmak, salağa yatmak yok. Sonradan özür dileyim diye bir şey de yok. Türk futbolu adam gibi yönetilecek. Antrenörler adam gibi yönetecek. Futbolcular da adam gibi işlerini yapacaklar. Profesyoneliz. Karşılığında para alıyoruz. Geçen sene de yaşadık biz bunu. Bursa maçını görüntüye koyun, orada da Deniz atacaktı, Kweuke aldı, penaltıyı kaçırdı. Küme düşseydi bu takım ne olacaktı? Öyle bir şey yok kardeşim. Olayın neti bu. Ama oynayan oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum iyi mücadele ettiler.