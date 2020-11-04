Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTürkiye Kupası Haberleri Adana Demirspor-Alanya Kestelspor: 3-1
04.11.2020 - 17:45 | | Mustafa Yusuf KANTARLI / ADANA, (DHA)

Adana Demirspor-Alanya Kestelspor: 3-1

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Alanya Kestelsporu 3-1 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Adana Demirspor-Alanya Kestelspor: 3-1
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde sahasında konuk ettiği Alanya Kestelspor'u Alaattin, Anıl ve Okan'ın golleriyle 3-1 yenen Adana Demirspor bir üst tura yükseldi. 

19'uncu dakikada Alanya Kestelspor'un ceza sahasında yaşanan karambolde Lanzafame'nin pasıyla buluşan Alaattin'in kontrollü vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

41'inci dakikada serbest vuruş kazanan Adana Demirspor, Yunusun ceza sahasına gönderdiği top Anılın kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

49'uncu dakikada Adana Demirspor'da Sedat'ın vuruşuyla savunmadan seken topla buluşan Okan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

56'ncı dakikada orta sahadan kaptığı topla ceza sahasına giren Adana Demirsporlu Kosecki kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda top kaleci İsmail'e çarparak dışarı çıktı.

80'inci dakikada Adana Demirspor'un ceza sahasında karambolde kalan topu alan Efenin vuruşuyla meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Veli Karakaya(xxx), Hüseyin Kıvanç Durmaz(xxx), Melih Kurtuluş (xxx)

ADANA DEMİRSPOR: Emre (xx)(Dk.73 Vedat ?)- Semih(xx), Anıl (xxx), Okan(xxx), Mehmet (xx),Traore (x)(Dk.35 Kosecki(xxx), Alaattin (xxx), Sedat (xx)(Dk.58 İzzet(?), Emircan (xx), Yunus (xx) Dk.58 Samed(xx), Lanzafame (xx)(Dk.73 Emrecan(?)

ALANYA KESTELSPOR: İsmail (xx)- Berkay (xx), Mert (xx), Alper (xx), Efe (xxx), Murat (xx), Kürşat (xx),(Dk.66 Yunus (?), Buluthan (xx)(Dk.89 Ufuk(?), Ali Berke (xx)(Dk.73 Okan(?), Güner (xx)(Dk.66 Ali(?), Talha (xx)

GOLLER: Alaattin, Anıl, Okan (ADANA DEMİRSPOR),Efe (ALANYA KESTELSPOR)

SARI KARTLAR:  Hasan, Murat (ALANYA KESTELSPOR),Emre, Mehmet (ADANA DEMİRSPOR)

Adana Demirspor-Alanya Kestelspor: 3-1

 

Garry Rodrigues geri döndü | Şık gol...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Adana Demirspor turladı
    Adana Demirspor turladı
  2. Başakşehir-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalada şifresiz mi?
    Başakşehir-Manchester United Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalada şifresiz mi?
  3. Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
    Sivasspor-Karabağ maçının hakemi değişti
  4. Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
    Manisa, Gümüşhanespor'u eleyip kupada turladı
  5. Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi
    Kırklarelispor, Ümraniye'yi eleyip 4. tura yükseldi



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Rıza Çalımbay: Karabağ maçı final niteliğinde

Samsunspor’da tüm futbolcuların korona testi negatife döndü

Samsunspor’da tüm futbolcuların korona testi negatife döndü

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Giresunspor: 2 - Tekirdağspor: 0

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Takım aday kadrosu açıklandı

Sıradaki Haber