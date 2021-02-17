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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor, Altay maçında 3 puan hedefliyor
17.02.2021 - 10:55 |

Adana Demirspor, Altay maçında 3 puan hedefliyor

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Cüneyt Dumlupınar, 19 Şubat Cuma günü sahalarında karşılaşacakları Altay maçının kazanmak istediklerini söyledi.

Adana Demirspor, Altay maçında 3 puan hedefliyor
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Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere, geçen hafta Adanaspor ile derbi maçta karşılaştıklarını ve berabere kaldıklarını anımsattı. 

Son dakika golüyle, derbi maçtan bir puan almış gibi görünseler de iki puan kaybettiklerini belirten Dumlupınar, şunları kaydetti:

"Önemli bir kayıptı bizim için ama telafisi var. Altay maçına odaklandık. İlk oynadığımız maç, final maçı diyorum. Rakiplerimizin analizini yapıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Altay maçı da çok kolay bir maç olmayacak. Onların da galibiyet serisi var. Onlar da çıkış arayacaktır ama yeni stadımızda ilk maçımız kazanmak için ne gerekiyorsa onu yapacağız. Geçen sene Altay'ın bizden götürdüğü çok şey var. Allah nasip ederse cuma günü kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz."

Adana Demirspor, Altay maçında 3 puan hedefliyor

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