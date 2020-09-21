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21.09.2020 - 21:37 | | Rüşan Anıl ATAR / ADANA (DHA)

Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1

TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Adana Demispor, evinde ağırladığı Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor: 1-1
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TFF 1’inci Lig’in 2’nci haftasında Adana Demispor, evinde ağırladığı Beypiliç Boluspor ile 1-1 berabere kaldı.

19’uncu dakikada Adana Demispor’un sol kanattan geliştirdiği atakta rakip savunmanın arkasına sarkan Mehmet Akyüz’ün sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
32’nci dakikada Adana Demirspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta, Mehmet Akyüz’ün ortasında topla buluşan Sedat’ın gelişine yaptığı vuruşta top yandan auta çıktı.
42’nci dakikada Adana Demirpsor’un kontratağında Sinan, topu ceza sahasına ortaladı. Topu önüne alan Sedat’ın çaprazdan yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
45+3’üncü dakikada Boluspor’un atağında ceza sahasına giren Bekir, Okan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi.
45+4’üncü dakikada penaltı kazanan Boluspor’da topun başına geçen Mertan, düzgün bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 1-1.
İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
66’ncı dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor’da Dibba, çalımlarla çizgiye indi. Dibba’nın altıpasa gönderdiği topa yükselen Samet, kafa vuruşunu yaptı ancak kaleci Mosquera topu kontrol etti.
75’inci dakikada orta sahada kazandığı topla atağa çıkan Adana Demirspor’da Dibba, rakip savunmanın arkasına sarkan Kosecki’ye ara pası gönderdi. Çalımlarla kaleye sokulan Kosecki’nin şutunda kaleci Mosquera topu kontrol etti.
Karşılaşma 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Emre Malok (xxx), Orkun Aktaş (xxx), Erkan Akbulut (xxx)
ADANA DEMİRSPOR: Zubas (xx) - Tarık (xx), Tayyip (xx), Okan (x), Rassoul (xx), Sinan (x) (Dk. 89 Süleyman), Hasan (xx), Traore (x) (Dk. 60 Samet x), Sedat (xxx) (Dk. 46 Kosecki x), Mehmet (x) (Dk. 68 Aosman x), Dibba (xx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Mosquera (xx) - Fethi (xx), Tugay (x) (Dk. 80 Burak Bekaroğlu), Bekir (xx), Gökhan (x) (Dk. 70 Abdullayev x), Oğuzhan (xx), Marlinho (x) (Dk. 46 Burak Asan x), Mihajlovic (x) (Dk. 57 Melih x), Muhammed Bayır (xx), Mertan (xx) (Dk. 69 Hamza x), Ali (xx)
GOLLER: Dk. 42 Sedat (Adana Demirspor) - Dk. 45+4 (P) Mertan (Boluspor)
SARI KARTLAR: Kosecki (Adana Demirspor)

 

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