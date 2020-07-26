26.07.2020 - 18:28 |
Adana Demirspor Bursaspor (CANLI)
TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.
TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u konuk ediyor. Bursa'daki ilk mücadele 0-0 sona ermişti.
İLK 11'LER
Adana Demirspor'un ilk 11'i: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba
Bursaspor'un ilk 11'i: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Serdar Özkan, Burak Kapacak, Seleznov
Bursaspor Play-off Öncesi Taraftarları Önünde Antrenman Yaptı