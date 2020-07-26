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26.07.2020 - 18:28 |

Adana Demirspor Bursaspor (CANLI)

TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor ile Bursaspor karşı karşıya geliyor. Müsabaka saat 21.00'de başladı.

Adana Demirspor Bursaspor (CANLI)
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TFF 1. Lig’deki Play-Off yarı final rövanş maçında Adana Demirspor evinde Bursaspor'u konuk ediyor. Bursa'daki ilk mücadele 0-0 sona ermişti.

Adana Demirspor Bursaspor (CANLI)


İLK 11'LER

Adana Demirspor'un ilk 11'i: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba

Bursaspor'un ilk 11'i: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Serdar Özkan, Burak Kapacak, Seleznov

Adana Demirspor Bursaspor (CANLI)

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