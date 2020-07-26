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26.07.2020 - 18:28 |

Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ADS Bursa maçı ilk 11'leri...

Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek olan play-offlarda yarı final rövanş maçları bu akşam oynanancak. İki köklü takım olan Adana Demirspor Bursaspor mücadelesine sahne olacak ve oldukça zorlu geçeceği tahmin edilen maç öncesi en çok merak edilen Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz canlı izlenecek sorularının cevaplarını derledik...

Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ADS Bursa maçı ilk 11'leri...
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Adana Demirspor Bursaspor maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı final rövanş maçında karşılaşacak iki takımın Bursa'daki mücadelesi 0-0 sona ermişti.

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Adana Demirspor Bursaspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, Mehmet Akyüz

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak, Traore, Özer, Seleznov

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