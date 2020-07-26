Adana Demirspor Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? ADS Bursa maçı ilk 11'leri...

Adana Demirspor Bursaspor maçı için geri sayım başladı. Play-off yarı final rövanş maçında karşılaşacak iki takımın Bursa'daki mücadelesi 0-0 sona ermişti.

ADANA DEMİRSPOR BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?



Adana Demirspor Bursaspor maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık, Mitrovic, Rassoul, M. Uslu, Hasan, Tevfik, Dibba, Erkan, Berk, Mehmet Akyüz



Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem Can, Shehu, Burak, Traore, Özer, Seleznov