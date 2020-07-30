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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)
30.07.2020 - 21:00 |

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. Kazanan takım Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen son ekip olacak. Zorlu mücadeleyi Skorer'den canlı olarak aktarıyoruz...

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)
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2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek zorlu randevuda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor...

Ankara Eryaman Stadı'nda saat 21.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan takım Süper Lig'e adını yazdıracak. Daha önce TFF 1. Lig'i ilk iki sırada tamamlayan Hatayspor ve BB Erzurumspor Süper Lig'e yükselmişti.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük (CANLI YAYIN)

İLK 11'LER:

ADANA DEMİRSPOR: Kurtuluş, Tarık, Mitroviç, Rassoul, M.Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Erkan, Volkan, M.Akyüz

FATİH KARAGÜMRÜK: Aykut, Ramazan, Barış, Fatih, Alparslan, Attamah, Çağrı, Sabo, Ndao, Darri, Sobiech

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

23. dakikada Fatih Karagümrük'ün atağında Darri'nin pasında ceza yayı yakınından kaleyi karşıdan gören noktadan Attamah'ın sert vuruşunda, top yandan auta çıktı.

29. dakikada Erkan Zengin'in pasında ceza sahasında altı pas yakınında sol taraftan Volkan Şen, müsait pozisyonda topu dışarı attı.

36. dakikada Fatih Karagümrük'te Ramazan Civelek'in ceza sahası içine pasında, Sobiech'in kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt topu son anda kornere çeldi.

40. dakikada Fatih Karagümrük golü buldu. Alparslan Erdem'in serbest vuruştan ceza sahasına yaptığı ortada Çağrı Ortakaya'nın kafa vuruşunda kaleci Kurtuluş Yurt'un müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 0-1.

45 2. dakikada Adana Demirspor'da Sinan Kurt'un sağdan ortasında ceza sahası içinde sol tarafta Erkan Zengin'in kafa vuruşunda, top auta gitti.

 

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