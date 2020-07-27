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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek
27.07.2020 - 12:59 |

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan TFF 1. Lig play off finalini Cüneyt Çakır yönetecek.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek
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Türkiye Futbol Federayonu Merkez Hakem Kurulu, Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük arasındaki TFF 1. Lig play-off finalinde FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı görevlendirdi. Perşembe günü saat 21.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak müsabakada Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördü hakemi ise Mert Güzenge olacak. VAR'da Mete Kalkavan, AVAR'da da Volkan Bayarslan görev alacak.

Adana Demirspor-Fatih Karagümrük maçını Cüneyt Çakır yönetecek

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