Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1
29.02.2020 - 21:43 | | ADANA (AA)

Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1

TFF 1. Lig'de haftanın önemli maçında Adana Demirspor ile Hatayspor 1-1 berabere kaldı.

Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Turgut Doman, Cemal Bingül, Baran Eraslan

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Tarık Çamdal, Semih Güler, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Erkan Zengin, Sinan Kurt (Dk. 71 Pa Dibba), Volkan Şen (Dk. 79 Kosecki), Traore, Hasan Kılıç (Dk. 78 Berk Yıldız), Mehmet Akyüz

Hatayspor: Akın Alkan, Yusuf Abdioğlu, Sadi Karaduman, Mesut Çaytemel, Popov, Caner Hüseyin Bağ, Selim Ilgaz (Dk. 61 Quali), Gökhan Karadeniz (Dk. 74 Alican Özfesli), Kubilay Sönmez, Mirkan Aydın, Aabid (Dk. 90 Soner Örnek)

Goller: Dk. 69 Gökhan Karadeniz (Hatayspor), Dk. 85 Mehmet Akyüz (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Hasan Kılıç, Dk. 90 4 Muhammed Şengezer (Adana Demirspor), Dk. 87 Sadi Karaduman, Dk. 90 2 Akın Alkan, Dk. 90 4 Soner Örnek (Hatayspor)

Adana Demirspor-Hatayspor: 1-1

 

 

 

 

 

Tamer Tuna: "Son dakikada o golü yiyen takım olmamalıydık"
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Schalke'de forma giyen Ozan Kabak sakatlandı

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Son dakika | Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal istifa etti!

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Alp: Filip Novak kalmak istiyor

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Bilazer: 2. yarıda oyuncu değişiklikleri ile skoru elde ettik

Sıradaki Haber