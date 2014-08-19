19.08.2014 - 09:37 | | AA
Adana Demirspor, Hurşut Meriç'i transfer etti
PTT 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'dan Hurşut Meriç'i renklerine bağladı.
Kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, mavi-lacivertli takımın Amsterdam'da dünyaya gelen ve geçen sezon Çaykur Rizespor forması giyen Meriç ile anlaştığı belirtildi.
Hurşut Meriç'in daha önce Hollanda Ligi takımlarından Ado Den Haag ve Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin formasını giydiği kaydedildi.