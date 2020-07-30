Adana Demirspor Fatih Karagümrük maçı ne zaman saat kaçta? Play-Off final maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İlk 11'ler

2019-2020 sezonunda Süper Lig'e yükselecek son takımı belirleyecek zorlu randevuda Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük kozlarını Ankara Eryaman Stadyumu'nda paylaşacak. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen zorlu mücadele öncesi maçın saati, yayıncı kuruluşu ve muhtemel ilk 11'leri ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...



ADANA DEMİRSPOR KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor Karagümrük maçı bu akşam saat 21:00'de oynanacak. Eryaman Stadyumunda oynanacak play-off final maçı beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak.

Cüneyt Çakır tarafından yönetilecek olan mücadelede Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, ve Tarık Ongun yapacak.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mitrovic, Tarık Çamdal, Mehmet Uslu, Rassoul, Tevfik Altındağ, Volkan Şen, Sinan Kurt, Hasan Kılıç, Erkan Zengin, Dibba.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Fatih Kuruçuk, Ramazan Civelek, Attamah, Darri, Zeki Yıldırım, Ndao, Sabo, Sobiech.



İKİ TAKIMDA SON DURUM



Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük'le büyük başarı elde edip TFF 1. Lig'e yükselen Adana Demirspor TD Cüneyt Dumlupınar, eski takımına karşı mücadele edecek. Sportif direktör olarak geldiği Adana ekibinde görevi uğur Tütüneker'den devralmıştı... Akhisarspor yenilgisiyle başlayan serüven, sonrasındaki 9 maçta 7 galibiyet elde edilmesiyle birlikte play-off finaline kadar takımı getirdi. Bir başka ilginç hikaye de Erkan Zengin'den... Geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük çatısı altında Cüneyt Dumlupınar'ın kaptanıydı. Bu sezonun ilk maçında da Fatih Karagümrük formasıyla Adana Demirspor'a karşı mücadele etti. Devre arasında Adana Demirspor'la anlaştı ve kırmızı kart cezalısı olduğu 2 maç dışında, sahaya çıktığı 17 maçta 22 gole katkı yapıp (8 gol - 14 asist) Süper Lig'in kapısına dayandı... Takımda önemli bir eksik yok, Bursaspor'u eleyen kadro aynen devam edecek. Sağ bekte Tarık Çamdal, sol açıkta Volkan Şen, en ileride Pa Dibba yer alacak.

Yarı finalde Akhisarspor engelini 3-3 ve 1-0'lık skorlarla geçip adını finale yazdıran Fatih Karagümrük'te, takımın başında yardımcı antrenör Atılay Canel olacak. Uzun süredir sakat olan Cristobal Jorquera, play-off finalinde takımını bir kez daha yalnız bırakacak. Akhisarspor ile yapılan play-off yarı final karşılaşmasında sakatlanan tecrübeli stoper Yalçın Ayhan ile kaptan Zeki Yıldırım'ın durumu ise maç saati netlik kazanacak. Gözler, adı Fenerbahçe ile anılan sol açık Brahim Darri'nin üzerinde...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takım arasında bu sezon oynanan iki maç da karşılıklı gollerle "berabere" bitti.

- Adana Demirspor son 9 maçta yenilgi yüzü görmedi. (7 galibiyet - 2 beraberlik)

- Fatih Karagümrük son 18 maçta sadece 1 kez kaybetti. (10 galibiyet - 7 beraberlik)