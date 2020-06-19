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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi
19.06.2020 - 12:00 | | ADANA (AA) - EREN BOZKURT -

Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un teknik sorumlusu Cüneyt Dumlupınar, "Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demirspor izleteceğiz." dedi.

Adana Demirspor, Süper Lig'e çıkma hedefine kilitlendi
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Dumlupınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Haziran Pazartesi günü sahalarında Osmanlıspor ile yapacakları maçın hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Sakatlığı bulunan kaleci Muhammed Şengezer haricinde bütün oyuncuların çalışmalarda yer aldığını belirten Dumlupınar, "Erkan Zengin'in 2 maç, Tarık Çamdal bir maç kart cezalısı. Tüm oyuncular şu anda hazır durumda. Diğer kalecilerimiz de Muhammed'i aratmayacak durumda. Pazartesi günü bu durumu sahaya yansıtıp kazanacağız ve tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz." diye konuştu.

Oyuncularının performanslarından memnun olduğunu anlatan Dumlupınar, şöyle konuştu:

"Çok tempolu, coşkulu, toplu ve topsuz oyunda agresif, kazanmak için her şeyini sahaya yansıtan bir Adana Demirspor izleteceğiz. Geçen hafta cumartesi günü antrenman maçı yaptık kendi aramızda. O da çok verimli geçti. Ligde kalan 6 maçta kazanma arzusu maksimum, yüzde 100 motive olan, sahada her şeyini veren bir Adana Demirspor izleteceğiz."

"Bütün hazırlıklarımız kalan 6 maçı kazanmak üzere"

Dumlupınar, ligde kalan 6 maçın 4'ünü sahalarında oynayacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Gönül isterdi ki bu maçları taraftarlarımızla beraber oynayalım ama yine de onların varlığını hissediyoruz. Onların da şehrin de bir hasreti var. Bütün hazırlıklarımız kalan 6 maçı kazanmak üzere. Bütün analizlerimiz hazır, her şey yolunda gidiyor. Önemli olan bizim ne yaptığımızı bilmemiz. Ligde kalan 6 maçımızı kazandığımız zaman Süper Lig'e çıkacağımıza inanıyoruz. Belirleyici biziz, biz ne istersek o olur. Ona göre de hazırlıklarımızı yaptık."

Ligde oynanan 28 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik alan Adana Demirspor, topladığı 45 puanla 4. sırada yer alıyor.

 

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