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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor'da Arda Turan sesleri!
06.02.2020 - 12:13 |

Adana Demirspor'da Arda Turan sesleri!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Arda Turan ve Adebayor'a transfer teklifinde bulunduklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, Adebayor'a teklif götürdüklerini ve Arda Turan'ı da gelecek yıl kadrolarına katmak istediklerini söyledi.

Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, "Adebayor ile görüştük ama transferi gerçekleşmedi" ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın da istediklerini söyleyen Sancak, "Arda Turan'la da oyuncumuz Emre Uğur Uruç'un nikah töreninde görüştüm. Kendisi çok sevdiğim arkadaşım, kendisiyle konuştum da. Süper Lig'e çıkarsak Arda'yı transfer etmeyi düşünüyoruz" dedi.

Adana Demirsporda Arda Turan sesleri

Adana Demirsporda Arda Turan sesleri

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