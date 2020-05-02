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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı
02.05.2020 - 15:44 | | AA

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen antremanlara tekrar başlandı.

Adana Demirspor'da çalışmalar tekrar başladı

Mavi-lacivertli kulübün açıklamasına göre, futbolcular sosyal mesafe kuralına uyarak antrenmanlarını yaptı. Oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde topla çalıştı.

Teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde gerçekleştirilen idmana, izinli olan Erkan Zengin ve Tarık Çamdal katılmadı.

Tesislere, futbolcular ve personel dışında kimse alınmadı.

Adana Demirsporda çalışmalar tekrar başladı

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