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Haberler1.Lig Haberleri Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan seçildi
17.09.2020 - 23:43 | | ADANA (AA) -

Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan seçildi

Adana Demirspor'un olağanüstü genel kurulunda Murat Sancak, kulüp başkanlığına yeniden seçildi.

Adana Demirspor'da Murat Sancak yeniden başkan seçildi
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, olağanüstü genel kurulda kulüp başkanlığına yeniden seçildi

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Mehmet Fatih Özlük yaptı.

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunup oylandığı genel kurulda, yönetim kurulunun 1 başkan ve 16 üyeden oluşması kabul edildi.

Kulüp başkanı Sancak, yaptığı konuşmada, göreve geldiği günden beri Adana Demirspor için mücadele ettiğini söyledi.

Kendi bütçesinden kulübe milyonlarca lira kaynak aktardığını kaydeden Sancak, "Adana Demirspor taraftarlarının sevgisi olmasaydı başkanlığı çoktan bırakmıştım. Yoruldum arkadaşlar. Bazı geceler uyuyamıyorum. Aileme söz vermiştim, şampiyon olsaydık ben başkanlığı bırakacaktım. Malı, mülkü bırakın, ailemi, işimi, gücümü bir kenara bırakıp Adana Demirspor'a hayatımı koyuyorum. Cezalı olmama rağmen bütün deplasmanlara gidiyorum." diye konuştu.

Yapılan oylamada tek aday olan Murat Sancak, yeniden kulüp başkanı seçildi.

Sancak, olağanüstü genel kurul sonrası Adana Demirspor delegelerine teşekkür etti.

Sancak'ın yeni yönetim kurulu Metin Korkmaz, Remzi Kar, Tekin Taylancı, Süleyman Bilici, Şentürk Çalık, Savaş Çokduygulu, İsmail Tanrıverdi, Fatih Tosmur, Levent Özveren, Yılmaz Aris, Casim Korkmaz, Tarkan Kulak, Ekrem İnaltekin, Cihan Şanlı, Talat Şahin, Tarık Özünal'dan oluştu.

Adana Demirsporda Murat Sancak yeniden başkan seçildi

 

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