02.09.2020 - 12:23 | | AA
Adana Demirspor'da olağanüstü genel kurul kararı
TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'da seçimli olağanüstü genel kurula gidilmesi kararı alındığı duyuruldu.
Kulübün twitter hesabında yer alan paylaşımda, "Olağanüstü genel kurul toplantısı, 17 Eylül Perşembe saat 14.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda ise kongremiz 24 Eylül Perşembe günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecektir." ifadeleri kullanıld
Öte yandan, genel kurula gelecek üyelerin maske, sosyal mesafe ve hijyen konusuna dikkat etmeleri istendi.