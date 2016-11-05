'Adanaspor kırılma maçı'

Saffet Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adanaspor karşısında olası puan kaybının ligde işlerini oldukça zorlaştıracağını belirterek, "Adanaspor maçına kırılma noktası olarak bakıyoruz. Bu maçta kazanma adına, mücadelenin yanı sıra taraftara da çok iş düşecek." dedi.

Adanaspor mücadelesinde 3 puan istediklerini ve taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu aktaran Mete, "Taraftarımızın yarın ki maçta yanımızda olmasını istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun, maç sonuna kadar onların desteği takımı ayakta tutacaktır." diye konuştu.

Son haftalarda kaybetmeme alışkanlığı kazandıklarını aktaran Mete, "Bu bizim güvenimizi artırsa da rakibimizin puana ihtiyacı olması maçın zorluk derecesini yükseltiyor. Bu tür maçları kimse kolay görmesin. Futbolda kolay maç diye bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

Mete, sezon başından bu yana yaklaşık 3 bin seyirci ortalamasıyla oynadıklarını vurgulayarak, "Yağmur çamur demeden bizi destekleyen taraftarımıza minnettarız ama artık bütün camiayı kenetlenmiş olarak görmek istiyoruz. Bunun için kentin önde gelenlerinin taraftara, takımın yanında olma çağrısı yapması gerekiyor. Taraftar bizimle beraber olursa gücümüz daha da artacaktır." şeklinde görüş belirtti.