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Haberler1.Lig Haberleri Adanaspor'da 6 kişi Kovid-19'a yakalandı
23.11.2020 - 00:20 |

Adanaspor'da 6 kişi Kovid-19'a yakalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Adanaspor'da 6 kişi Kovid-19'a yakalandı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da, 6 kişinin daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. 

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 11. haftasındaki Boluspor maçı öncesi futbolcu, teknik heyet ve personele Kovid-19 testi uygulandı. 

Turuncu-beyazlı takımda 6 kişinin sonuçları pozitif sonuçlandı. Daha öncede 3 futbolcunun sonuçları pozitif çıkmıştı.

Adanasporda 6 kişi Kovid-19a yakalandı

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