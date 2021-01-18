18.01.2021 - 23:38 | | AA
Adanaspor'da Ozan Papaker ile yollar ayrÄ±ldÄ±
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 24 yaÅŸÄ±ndaki futbolcu Ozan Papaker ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.Â
KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Profesyonel futbolcularÄ±mÄ±zdan Ozan Papaker ile karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸarak yollarÄ±mÄ±zÄ± ayÄ±rma kararÄ± verdik. Turuncu-beyazlÄ± formaya vermiÅŸ olduÄŸu emeklerden Ã¶tÃ¼rÃ¼ teÅŸekkÃ¼r eder, futbol hayatÄ±nda baÅŸarÄ±lar dileriz." ifadelerine yer verildi.