Adaylar Fenerbahçe'den! Avrupa'nın en iyileri...

Celal Umut Eren - Skorer

Bu sezon ligde ve Avrupa'da başarılı bir görüntü çizen Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımı, en iyiler arasında gösteriliyor.

Avrupa'da kadınlar basketbolunun en üst noktası olan Euroleague Women'da sezonun en iyileri adayları belirlendi. Hem oyuncular hem de antrenörler arasında gösterilen en iyiler adaylarına sarı-lacivertli kulüp damgasını vurdu.

Oyuncular arasında Alina Iagupova ile Ceci Zandalasini ve Elizabeth Williams yer aldı. Antrenörler kategorisinde de Fenerbahçe Öznur Kablo'nun İspanyol çalıştırıcısı Victor Lapena gösterildi.