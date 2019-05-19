Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Adebayor: Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştım
19.05.2019 - 23:11 | | İSTANBUL (İHA)

Adebayor: Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştım

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmandaGalatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden MedipolBaşakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, attıkları golden sonra çıkan kargaşada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Adebayor: Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştım
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmandaGalatasaray'a 2-1 mağlup olarak şampiyonluk şansını kaybeden MedipolBaşakşehir'in Togolu golcüsü Emmanuel Adebayor, attıkları golden sonra çıkan kargaşada sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'i sakinleştirmeye çalıştığını söyledi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Adebayor, hayatı boyunca fair play'e önem verdiğinin altını çizerek, "Fatih Terim bizim yedek kulübesine geldi, Robinho ile bir tartışma yaşadılar. Fatih Terim'i durdurmaya çalıştım. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin o bir futbol adamı ve ona sakinleşmesi gerektiğini söylemeye çalışıyordum. Bunu televizyonda da görürsünüz. Galatasaray'ın yedek kalecisi gelip beni itti. Futbolda her zaman fair play'e uygun davranacağıma söz vermiştim ve kariyerim boyunca fair play içinde kalacağım. Şampiyonluğa çok yakındık. Yalnızca 45 dakika kalmıştı. Galatasaray'ı tebrik ederim. Alanya maçında 3 puan almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Togolu futbolcu, "Gelecek sezon da Medipol Başakşehir'de olacak mısın?" sorusuna ise "Bilmiyorum. Bu gece eve gidip uyuyacağım. Ailemle konuşacağım ve sonra bir karar vereceğim. Her şey mümkün, bu futbol. Başakşehir bana çok şey kattı. Bu kulüpte oynadığım için çok mutluyum. Belki bu son maçımdır, belki değil. Bunu gelecek gösterecek. Günün sonunda herkes benim mutlu bir insan olduğumu bilir." cevabını verdi.


Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
    Cüneyt Çakır’ın 3. Galatasaray - Trabzonspor maçı
  3. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  4. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  5. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber