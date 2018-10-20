Adebayor sahayı beğenmedi, maça çıkmadı

Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor, milli arada çalkantılı günler geçirdi. Ülkesinin milli takımı bu hafta Afrika Uluslar Kupası elemelerinde iki kritik maça çıkan Adebayor, her iki karşılaşmada da forma giymedi.

Bu maçlar öncesinde Adebayor bir açıklama yapmış ve ev sahibi olarak çıkacakları maçı, Togo’daki Lome Stadyumu’nda oynamalarına karşı çıkmıştı. Zeminin kötü olmasını gerekçe olarak gösteren futbolcu, bu konudaki tutumunu karşılaşma zamanı gelip çattığında da değiştirmedi.

İki maçta da kadro dışı

Togo’nun Cuma günü bu stadyumda oynadığı Gambia maçına çıkmayı saha koşullarından dolayı reddettiği, Afrika basını tarafından belirtilen futbolcunun, bunun üzerine karşılaşmanın kadrosuna alınmadığı bildirildi. 1-1 biten bu maçın ardından Gambia ile Salı günü bu kez deplasmanda Bakau Stadı’nda karşı karşıya gelen Togo’da Adebayor bu maçta da kadroda yer almadı.

Daha önce uyarmıştı

Emmanuel Adebayor iç saha maçını zemininden şikayet ettiği Lome Stadyumu yerine komşu ülke Gana’da oynamak yönünde öneride bulunmuş, bu yöndeki gelişmeler üç hafta önce Skorer’de yer almıştı.