18.09.2018 - 11:22 |
Adebayor yeniden doğdu!
İlk 5 haftada 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki Emmanuel Adebayor, 2 gol 2 asist yaparak geçen sezonki performansını geride bıraktı.
Antalyaspor'u 4-0 devirip haftanın en flaş galibiyetlerinden birini alan Başakşehir’de Emmanuel Adebayor rüzgarı esiyor.
İlk 5 haftada 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Son Antalya mücadelesinde çok şık bir gole imza atan Adebayor, geçen sezon ise oynadığı ilk 4 maçta 1 gol 1 asistte kalmıştı.
Geçen sezonki performansını geride bırakan Adebayor’un yanı sıra Edin Visca ise 5 haftanın tamamında sahadaydı ve 2 gol, 3 asistle oynadı. (Fanatik)