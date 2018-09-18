Adebayor yeniden doğdu!

Antalyaspor'u 4-0 devirip haftanın en flaş galibiyetlerinden birini alan Başakşehir’de Emmanuel Adebayor rüzgarı esiyor.

İlk 5 haftada 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Son Antalya mücadelesinde çok şık bir gole imza atan Adebayor, geçen sezon ise oynadığı ilk 4 maçta 1 gol 1 asistte kalmıştı.

Geçen sezonki performansını geride bırakan Adebayor’un yanı sıra Edin Visca ise 5 haftanın tamamında sahadaydı ve 2 gol, 3 asistle oynadı. (Fanatik)