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18.09.2018 - 11:22 |

Adebayor yeniden doğdu!

İlk 5 haftada 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki Emmanuel Adebayor, 2 gol 2 asist yaparak geçen sezonki performansını geride bıraktı.

Adebayor yeniden doğdu!
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Antalyaspor'u 4-0 devirip haftanın en flaş galibiyetlerinden birini alan Başakşehir’de Emmanuel Adebayor rüzgarı esiyor.

İlk 5 haftada 4 maçta forma giyen 34 yaşındaki yıldız forvet, 2 gol 2 asistlik katkı sağladı. Son Antalya mücadelesinde çok şık bir gole imza atan Adebayor, geçen sezon ise oynadığı ilk 4 maçta 1 gol 1 asistte kalmıştı.

Geçen sezonki performansını geride bırakan Adebayor’un yanı sıra Edin Visca ise 5 haftanın tamamında sahadaydı ve 2 gol, 3 asistle oynadı. (Fanatik)

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