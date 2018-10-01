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01.10.2018 - 23:14 | | İSTANBUL (AA)

Adem Büyük: "Abdullah Avcı'nın bana bir müdahalesi oldu"

Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu ileri sürdü.

Adem Büyük: "Abdullah Avcı'nın bana bir müdahalesi oldu"
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Evkur Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yaptıkları Medipol Başakşehir maçında teknik direktör Abdullah Avcı'nın kendisine fiziki müdahalede bulunduğunu ileri sürdü.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve 1-1 sonuçlanan müsabakanın ardından AA muhabirini açıklamada bulunan Adem, "Abdullah Avcı'nın bana bir müdahalesi oldu. Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Kendisine yakıştıramadım." dedi.

"Bir teknik adamın futbolcuya vurma hakkı yok"

Bir teknik adamın rakip takım sporcusuna vurma hakkının olmadığını anlatan tecrübeli futbolcu, "Futbolcular arasında böyle gerginlikle olabilir. Bunu normal karşılarım. Saha içindeki mücadelede nabız yükselmiş, adrenalin yükselmişken futbolcular arasında gerginlik oluyor. Bir teknik adamın futbolcuya vurma hakkı yok. Kendi futbolcusuna istediğini yapsın ama bana yapamaz. Benim arkadaşlarıma veya diğer takım oyuncularına da yapamaz. İstediği kadar kariyerli olsun, Avrupa'da maç oynasınlar veya şampiyonluk yarışında olsunlar. Bana vuramaz." ifadelerini kullandı.

Avcı'nın maç içinde sürekli sözlü müdahalelerde bulunduğunu aktaran Adem Büyük, "Kimseyle diyaloğum olmadı. Sürekli kenardan konuşuyordu ama boş konuşuyordu." şeklinde görüş belirtti.

"İyi mücadele ettik"

Adem Büyük, Medipol Başakşehir'e karşı iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Kazansaydık daha iyi olurdu ama 1 puan da Başakşehir gibi bir takımdan iyidir. Bu ilerleyen haftalar için önemli. İyi bir takıma karşı iyi mücadele ettik. Bir puan aldık, mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Maçı kontrol ettiklerini vurgulayan Adem Büyük, sözlerini şöyle tamamladı:

"İyi mücadele ettik. Takım arkadaşlarımı canıgönülden tebrik ediyorum. Kalemizde pozisyonlar verdik ama oyunu iyi kontrol ettik. Öne geçtikten sonra da iyi savunma yaptık. Visca, güzel bir gol attı. Güzel bir yere gitti. Takım arkadaşlarımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Taraftarımız da kendilerini ayrılan yeri tamamen doldurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler. Biz de mücadelemizi sürdürelim."




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