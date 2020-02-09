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09.02.2020 - 21:08 |

Adem Büyük: "Ben buraya kupalar kazanmaya geldim"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük maç sonu açıklamalarda bulundu

Adem Büyük: "Ben buraya kupalar kazanmaya geldim"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Galatasaray'da Adem Büyük maç sonu açıklamalarda bulundu

"Türkiye'nin en büyük kulübündeyim"
"Bu tarz maçları kayıpsız geçmemiz gerekiyordu. Rakibimizin durumu ortadaydı. Biz Galatasaray olduğumuz için de bütün maçları kazanmalıyız. Ben buraya savaşmaya, kupaları kazanmaya geldim. Türkiye'nin en büyük kulübündeyim. Çalışmayı bırakmadan devam edeceğiz."

"Burada çok önemli bir arkadaşlık ve rekabet ortamı var, çok mutluyum bundan. Daha çok çalışıp daha önemli işler yapmamız gerek. Takım arkadaşlarıma teşekkürler, herkesin ayağına yüreğine sağlık. Taraftarımıza da ayrıca teşekkürler."

Adem Büyük: Ben buraya kupalar kazanmaya geldim

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