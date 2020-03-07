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07.03.2020 - 07:00 |

Adem Büyük için milli hassasiyet

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Adem Büyük’e daha fazla şans verecek.

Adem Büyük için milli hassasiyet

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası için aday kadroya çağrılması gümdeme gelen Adem Büyük’e daha fazla şans verecek. Cenk Tosun’un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Adem Büyük milli takım forveti için en büyük alternatif görünürken, Terim de, ay-yıldızlı takımı düşünerek bu kararı aldı. Adem’le özel bir görüşme yapılırken, bu durum kendisine de anlatıldı.

Bu sezon 3. forvet olarak transfer edilmesine karşın verilen şansları iyi kullanan tecrübeli futbolcu, Falcao ve Andone’yi aratmamıştı. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in de Adem’in performansını yakından takip edeceği belirtildi.

Sarı kart alarm
Cim-Bom’da Beşiktaş derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunan futbolculara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı. Galatasaray’da Feghouli, Donk ve Adem Büyük, Sivas maçında sarı kart görmeleri halinde Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek. Teknik kadronun Beşiktaş maçına sorunsuz çıkmak istediği ve bu nedenle bu üç oyuncudan Sivas karşısında kart konusunda hassas davranmalarını istediği belirtildi.

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