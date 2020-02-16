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HaberlerGalatasaray Haberleri Adem Büyük sınırda
16.02.2020 - 07:00 |

Adem Büyük sınırda

Galatasaray'da son haftaların formda ismi Adem Büyük, Yeni Malatyaspor karşısında 11’de başlayacak.

Adem Büyük sınırda

Fenerbahçe maçı öncesi Galatasaray’da sarı kart sınırında bulunan tek isim Adem Büyük.  Son haftaların formda ismi, Yeni Malatyaspor karşısında da yine 11’de başlayacak. Teknik kadro, eski takımına karşı forma giyecek olan tecrübeli futbolcudan dikkatli olmasını istedi.

Saracchi tribüne
Galatasaray’da bugünkü BTC Türk Malatyaspor karşısında 14 yabancıdan cezalı Mariano ile beraber henüz iyileşmeyen Saracchi maç kadrosunda olmayacak. Cim-Bom’da takımla beraber antrenmanlara başlayan Falcao dahil olmak üzere kalan 12 yabancı futbolcu karşılaşma kadrosunda bulunacak.

Adem Büyük sınırda

Falcao Lyon'a Karşı Bitiriciliğini Konuşturuyor

Mustafa Reşit Akçay: “Maçın başından sonuna kadar dikkatimiz yüksekti”
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