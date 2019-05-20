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20.05.2019 - 09:02 |

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya gönderme

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, dün oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından sosyal medya hesabından Abdullah Avcı hakkında olay bir paylaşım yaptı.

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya gönderme
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Skorer - Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük, dün oynanan Galatasaray-Medipol Başakşehir maçının ardından sosyal medya hesabından Abdullah Avcı hakkında olay bir paylaşım yaptı.

Avcı'nın maçın ardından Fatih Terim hakkında, "Delikanlı adam vurup kaçmaz, vurduktan sonra devam eder" açıklamalarının üzerine Yeni Malatyasporlu Adem de sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Geçtiğimiz sezon ligde oynanan Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir maçında Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasından bir gerilim yaşanmıştı.

Bunun üzerine Büyük de o maçı hatırlatarak, "Kendini çok güzel anlatmışsın bana vurup kaçan sensin başka kılıf bulamadın mı acaba" yorumunu yaptı.

İşte o paylaşım

Adem Büyükten Abdullah Avcıya gönderme

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