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03.02.2021 - 09:05 | | Sabah

Adem Ljajic 11'e dönüyor

Beşiktaş'ta son haftalarda adeta kendisine gelen Adem Ljajic'in Antalyaspor ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Adem Ljajic 11'e dönüyor
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Beşiktaş'ta Trabzonspor mağlubiyeti sonrası ilk 11'de dört değişiklik bekleniyor. Stoperde Montero'nun yerine Welinton sol bekte ise Rıdvan'ın yokluğunda N'Sakala forma giyecek. Geçtiğimiz iki maçta istenilen performansı veremeyen Ghezzal'ın yerini de N'Koudou alacak. Son değişikliğin ortada olması olması bekleniyor. Son haftalarda olumlu değişim içerisinde olan Ljajic'in 11'de forma giymeye çok yakın olduğu belirtildi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Atiba ya da Mensah'tan birini kulübeye çekerek Ljajic'e şans vermeyi düşündüğü kaydedildi.

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Beşiktaş'ın bugün deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçında 4 oyuncusu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz sakatlıkları sebebiyle kadroda yer alamazken, İngiltere'den geldikten sonra karantina süreci başlayan Cenk Tosun ile Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Dorukhan Toköz de kafilede yer almadı.

Adem Ljajic 11e dönüyor

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