Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Adem Ljajic Beşiktaş'ta yok, Sırbistan'da var
05.09.2020 - 09:22 |

Adem Ljajic Beşiktaş'ta yok, Sırbistan'da var

Sakatlık nedeniyle bir süredir Beşiktaş idmanlarında yer almayan Bosna asıllı Sırp futbolcu, Sırbistan antremanında yer aldı.

Adem Ljajic Beşiktaş'ta yok, Sırbistan'da var
ABONE OL

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız 10 numarası Adem Ljajic, koronavirüs testinin pozitif olması sebebiyle Kara Kartal’ın geçen sezondaki son karşılaşmalarında görev yapamamıştı.

Yoğun tedavi sonrasında bu sorunu atlatmasının ardından Beşiktaş’ın yeni sezon hazırlıklarına katılan Ljajic, ilk idmanda sağ bacak baldırından sakatlanmıştı.

Yaklaşık 4 hafta takım çalışmalarında yer almayan 28 yaşındaki futbolcu, durumunun iyiye gitmesinin ardından ülkesi Sırbistan’ın Milli kadrosuna dahil oldu.

Deneyimli oyuncu, UEFA Uluslar Ligi B Grubu’nda önceki gece Sırbistan’ın Rusya’ya 3-1 yenildiği maça 85. dakikada dahil oldu.

Türkiye’ye karşı forma giyebilir

Ljajic’in, yarın Ay- Yıldızlılarımız’la oynanacak grubun ikinci mücadelesinde ise ilk 11’de oynayabileceği bildirildi. Adem Ljajic’in uzun süre takım çalışmalarında yer almamasına rağmen Sırbistan’la kısıtlı da olsa maça çıkmasını şaşkınlıkla takip eden Beşiktaş teknik ekibi, yeni haftada İstanbul’da olacak oyuncusunun antrenmanlara başlamasını bekliyor.

Adem Ljajic Beşiktaşta yok, Sırbistanda var

    Georgina Rodríguez kırmızı halıda poz verdi!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kayserispor'da Pedro şoku
      Kayserispor'da Pedro şoku
    2. Adem Ljajic Beşiktaş'ta yok, Sırbistan'da var
      Adem Ljajic Beşiktaş'ta yok, Sırbistan'da var
    3. Transfer Haberleri | Galatasaray ile Sampdoria, Mohamed Elneny için yarışıyor
      Transfer Haberleri | Galatasaray ile Sampdoria, Mohamed Elneny için yarışıyor
    4. Kasımpaşa'dan isim önerisi!
      Kasımpaşa'dan isim önerisi!
    5. Bahçeşehir’den Alanyaspor'a tam destek
      Bahçeşehir’den Alanyaspor'a tam destek



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    A Milli Takım Sırbistan yolcusu

    A Milli Takım Sırbistan yolcusu

    Bilal Meşe: "Üst seviyede futbol beklemek haksızlık olur"

    Bilal Meşe: "Üst seviyede futbol beklemek haksızlık olur"

    Transfer haberleri | Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Takımda kalacak...

    Transfer haberleri | Sergen Yalçın fikir değiştirdi! Takımda kalacak...

    Tenise müthiş tesis!

    Tenise müthiş tesis!

    Sıradaki Haber