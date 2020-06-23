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HaberlerBeşiktaş Haberleri Adem Ljajic formayı kaptı!
23.06.2020 - 07:00 |

Adem Ljajic formayı kaptı!

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı başarılı futbolla adeta ayakta alkışlandı.

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Bu sezon hem Abdullah Avcı hem de Sergen Yalçın döneminde genel olarak iyi performans gösteremeyen Adem Ljajic, Yukatel Denizlispor deplasmanında oynadığı başarılı futbolla adeta ayakta alkışlandı. Yıldız futbolcunun ortaya koyduğu oyundan çok memnun kalan teknik patron Sergen Yalçın’ın, yöneticilerle yaptığı görüşmede, “Böyle oynadığı sürece hep şans bulur. Onda büyük potansiyel var ama önemli olan bunu istikrarlı bir şekilde sahaya yansıtabilmek” ifadelerini kullandığı bildirildi. Antalyaspor maçında oyuncuların idman performansına göre kadro oluşturan fakat bundan sonra maçtaki oyunu kriter almaya karar veren Yalçın’ın, kalan haftalarda Ljajic’e sürekli ilk 11’de şans tanıyacağı vurgulandı.

İki genç daha
Süper Lig’in 29. haftasında İttifak Holding Konyaspor’la cuma akşamı Vodafone Park’ta puan mücadelesine çıkacak Beşiktaş bir günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı. Siyah-beyazlı futbolcuların, ısınma ve istasyon koşularının ardından pas çalışmaları gerçekleştirdiği aktarıldı. Yaklaşık 1.5 saat süren idmanın yarı sahada çift kale maçla tamamlandığı belirtildi. 19 yaşındaki sağ bek Kerem Kalafat ve henüz 16 yaşında olan kaleci Emre Bilgin de takımla antrenmana çıktı. Kerem ve Emre’nin sezon sonuna kadar geniş kadronun içinde yer almaları bekleniyor.

 

Adem Ljajic formayı kaptı

Adem Ljajic formayı kaptı

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