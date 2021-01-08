Adem Ljajic'e İtalya'dan talip çıktı

Süper Lig'de, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde başarılı bir performansa imza atan Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi hareketli geçecek. Siyah-beyazlıların şu sıralar gündeminde ise Hırvat golcü Mario Mandzukic var. Tecrübeli oyuncuyla bir süredir pazarlık halinde olan Beşiktaş'ta, bir yandan da yolların ayrılacağı futbolcular netleştiriliyor.

Siyah-beyazlı takımda sezon başından bu yana hayal kırıklığı yaratan ve çoğu maçta kadroya dahi alınmayan Adem Ljajic'in ayrılması bekleniyor. Sırp futbolcuya, İtalya'dan sürpriz bir talip çıktı.

İsteksız tavırları nedeniyle Sergen Yalçın'ın gözünden düşen Adem Ljajic için flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Adem Ljajic için Fiorentina'nın devreye girdiği iddia edildi. Haberde İtalyan ekibinin Matias Vecino ve Adem Ljajic'e talip olduğu yazıldı. Ljajic'in Ribery ile iyi anlaşabileceği bu nedenle takımın skor bulmadaki zorlanmanın ortadan kalkacağına vurgu yapıldı.