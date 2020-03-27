Adem’in ‘Büyük’lüğü

Dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adam, koronavirüs belasıyla savaşa destek verirken, Türkiye’de bunu ilk gerçekleştiren Galatasaraylı Adem Büyük oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Şanlı’dan jest

Şanlı’dan jestFenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları