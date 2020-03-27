Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Adem’in ‘Büyük’lüğü
27.03.2020 - 07:00 |

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Adem Büyük, Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Dünyadaki birçok futbolcu ve teknik adam, koronavirüs belasıyla savaşa destek verirken, Türkiye’de bunu ilk gerçekleştiren Galatasaraylı Adem Büyük oldu. Sarı-kırmızılı futbolcu, Sağlık Bakanlığı’na 100 bin maske, 15 bin test ve 3 bin koruyucu ekipman bağışında bulundu.

Şanlı’dan jest
Şanlı’dan jestFenerbahçeli eski futbolcu Tuncay Şanlı da, Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan ‘On7’ isimli otelini, sağlık çalışanlarına ücretsiz tahsis ettiğini açıkladı. Şanlı, “Koronavirüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza ne kadar teşekkür etsek az. Lütfen evde kalmaya devam edelim” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Rugani için sevgilisinden suçlama!

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Elano'nun Santos'taki En İyi Anları

Fenerbahçe'den idman açıklaması
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Şimdi ESPOR zamanı

Şimdi ESPOR zamanı

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Adem’in ‘Büyük’lüğü

Transferde OHAL! FIFA'ya yaz transfer dönemi talebi...

Transferde OHAL! FIFA'ya yaz transfer dönemi talebi...

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı!

Komada bulunan Abdelhak Nouri uyandı!

Sıradaki Haber