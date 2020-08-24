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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Adil Gevrek : 5 transfer daha yapacağız
24.08.2020 - 10:24 | | MALATYA (İHA)

Adil Gevrek : 5 transfer daha yapacağız

Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Adil Gevrek, "Şu ana kadar 5 oyuncu aldık, en az 4 ya da 5 transfer daha yapacağız" dedi.

Adil Gevrek : 5 transfer daha yapacağız
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Yeni Malatyaspor'un kamp yaptığı Bolu'da kulüp televizyonuna konuşan Başkan Adil Gevrek, bu sezon elde edecekleri başarıyla geçen sezonu unutturacaklarını söyledi.

Yeni Malatyaspor olarak transferde doğru adımlar atma çabasında bulunduklarını kaydeden Gevrek, "Geçen sezon bilindiği gibi bize yakışmayan bir yarım sezon yaşadık. Bu başarısız yarı sezon bize çok şey öğretti. Belki de bizim için bir kazanım oldu bu süreç. Artık daha bilinçli ve daha tecrübeliyiz. Bu anlamda transferde aldığımız ve görüştüğümüz isimler var. Aldığımız 5 oyuncuya da güveniyorum. Tabii bunların yanına en az 4 yada 5 oyuncu daha koymamız lazım. Belkide giden oyuncumuz olursa onların yerine de transfer yapacağız. Hamza hocamızla oturup konuştuk. Transfer yapılması gereken mevkiler ve diğer konularla ilgili rapor aldık. Hedefimiz Yeni Malatyaspor'u tekrar eski haline getirmek. Bolu'da takımımız güç depolarken, bizler de yönetim olarak transfere yoğun bir mesai harcıyoruz. İnşallah yeni sezon bizim adımıza başarılı bir sezon olacak" diye konuştu.

Adil Gevrek : 5 transfer daha yapacağız

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