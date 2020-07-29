Adil Gevrek: "Çifte bayram yaşıyoruz"

Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılmasının ardından Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek ve teknik direktör Hikmet Karaman, TRT Spor'a açıklamalar yaptı.

'Mutlaka bir planlamamız olacak'

Kararı değerlendiren Adil Gevrek, "Geçen hafta çok üzülmüştük. Sadece biz değil, tüm Malatya üzülmüştü. UEFA'ya gitmiş bir takımın ikinci yarıdaki düşüşü, tabii bunda bizim de hatalarımız var, çok zorluklar çektik. Dünkü toplantıda bütün kulüplerin ortak karar alması çok değerliydi. Bizim için çok anlamlıydı. Ben bütün başkanlara ve federasyona teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futbolu adına hayırlı olur. Çifte bayram yaşıyoruz. Özellikle ikinci yarıda çok zorluklar yaşadık. Mutlaka bir planlamamız olacak. Şehir, camia olarak Malatya'yı hak ettiği yerlere taşıyacağız inşallah" dedi.

Hikmet Karaman: 'Sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz'

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. COVID 19'un takımlara inanılmaz etkileri oldu. Pandemiden sonra oynanan son 8 haftayı değerlendirirsek hiç akıllara gelmeyen son 3 takım küme düştü. Böyle bir jesti yapan ve böyle bir kararda emeği olan herkese sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz." şeklinde konuştu.

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