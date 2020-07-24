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24.07.2020 - 13:49 | | Mehmet Türel MALATYA (İHA) -

Adil Gevrek en kötü sezonunu yaşıyor

Yeni Malatyaspor’un başında 6. yılını geride bırakmaya hazırlanan ve bu süre içerisinde 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza atan Başkan Adil Gevrek, kariyerinin en kötü sezonunu yaşıyor.

Adil Gevrek en kötü sezonunu yaşıyor
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Yeni Malatyaspor’un başına geçtiği günden bugüne koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çeken genç Başkan Adil Gevrek, takımının bu sezon keskin düşüşüyle eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

Yeni Malatyaspor’un Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki iken eski Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın yönetimi sivilleştirme girişimleri neticesinde başkanlığa gelen Gevrek, ilk senede kulübüyle 2. Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayarak 1. Lig’e yükseldi.

Adil Gevrek en kötü sezonunu yaşıyor

Gevrek ve yönetimi, 1. Lig’deki ilk senesinde ise '2 yılda şampiyonluk' hedefi koydu ve sarı-kırmızılı kulüp, ikinci senesinde 1. Lig’de ikinci sırayı alarak Sivasspor’un ardından Süper Lig'e yükseldi. Adil Gevrek ve yönetimi, Süper Lig’deki ilk sezon için konulan ilk 10 hedefini de gerçekleştirerek önemli bir başarıyla sezonu tamamladı.

Süper Lig’in ikinci senesi için Avrupa kupaları hedefi koyan Gevrek, sezon sonunda takımın ligi beşinci sırada bitirmesiyle bu hedefi de gerçekleştirdi. 5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek camianın büyük güveni ve teveccühünü kazanan Adil Gevrek bu sezon ise takımın içerisinde bulunduğu sıkıntılı durumdan dolayı zor günler geçiyor.

1 hafta sonra tamamlanacak olan 2019-2020 sezonu için takımın hedefini Avrupa kupaları olarak belirleyen Adil Gevrek, ilk kez hedef konusunda sapma yaşadı.

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