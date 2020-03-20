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20.03.2020 - 11:42 |

Adil Rami'den itiraf: Korkuyorum...

Eski Fenerbahçeli yıldız Adil Rami, üzücü itiraflarda bulundu, "Korkuyorum, bir daha futbola dönememekten korkuyorum. Fransa'ya dönmem imkansız. Yaşım 34 ve kontratım var" dedi

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe'den geçtiğimiz ay ayrılarak Rusya'nın Sochi takımına transfer olan Adil Rami, Fransa basınına ilginç itiraflarda bulundu.

Rami, şu anda tüm dünyada yaşanan corona virus tehdidinden korktuğunu itiraf ederek, "Lig ertelendi. Her şey durdu. Bu beklenenden uzun sürecek gibi duruyor. Doktorlarımı dinliyorum. Hastalığa yakalanmamak için önlemleri alıyorum. Burada karantina yok ama kulüp bize uyarılar yaptı; kalabalık yerlerden uzak durun dediler" diye konuştu.

Tecrübeli stoper, ailesinden uzak kaldığını aktarıp, "Burada ufak bir problem var, insanlar halen daha dışarıda. Fransa'ya şu anda dönmem imkansız gibi. 34 yaşındayım ve Sochi ile bir sözleşmem var. Seyahat yapamıyoruz zaten. Futbola dönememekten korkuyorum. Her yerde karantinalar var. Çocuklarımı özledim ama sabırlı olmalıyım. Bakalım neler olacak" dedi.

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