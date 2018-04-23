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HaberlerKonyaspor Haberleri Adis Jahovic: 'Kasımpaşa galibiyeti çok önemliydi'
23.04.2018 - 11:17 | | KONYA, (DHA)

Adis Jahovic: 'Kasımpaşa galibiyeti çok önemliydi'

Atiker Konyaspor'un golcü futbolcusu Adis Jahovic, Kasımpaşa maçında alınan galibiyetin çok önemli olduğunu söyledi.

Adis Jahovic: 'Kasımpaşa galibiyeti çok önemliydi'
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Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu hafta maçında sahasında Kasımpaşa'yı 2-0'la geçen Atiker Konyaspor'da takımının ikinci golünü atan Adis Jahovic, alınan galibiyeti değerlendirdi.

Jahovic, "Beş haftadır gol yememek çok önemli. Bunun en büyük faktörlerinden biri yeni hocamız. Onun takıma vermiş olduğu, getirdiği yeni enerji ve özellikle defanstaki taktiksel anlayışıyla birlikte gol yememek birçok defa bize galibiyeti getirdi. En azından yenilmemiş olduk. Bugün de üç puan çok önemliydi bizim için. Düşme potasından çıkmış bulunuyoruz ama işimiz daha henüz bitmedi. Hala önümüzde bizi bekleyen önemli maçlar var. Bu maçlarda güzel sonuçlar almak zorundayız" dedi.

KALECİNİN HAMLESİNİ BEKLEDİM

Attığı gol için de konuşan Jahovic, kalecinin hamlesini beklediğini söyleyerek, "Önemli olan golün güzelliğinden öte Konyaspor’un başarısı. Ben de Konyaspor’un bir oyuncusuyum. Attığım gole yıldız bir oyuncunun atabileceği gol gözüyle bakmıyorum. Önemli olan burada takımımızın başarısı. Gole gelecek olursak 1-0 her zaman riskli bir sonuçtur. İkinci golü bulmak zorundaydık. İlk seferde topa vurabilirdim ama kaleciye baktığımda doğru pozisyondaydı. Kalecinin hamlesini bekledim ve daha sonrasında golümü de atmış oldum" şeklinde konuştu.

TARAFTAR HARİKA

Taraftarın da harika olduğunu belirten Jahovic, "Ne diyebilirim ki bugün taraftarımız harikuladeydiler. Hepsi gelip bizi desteklediler. Burada üç puana çok ihtiyacımız vardı. Bizi yalnız bırakmadılar. Onların büyük etkisi var. Ümit ediyorum ki önümüzdeki müsabakalarımızda da bizleri yalnız bırakmazlar ve desteklerler" şeklinde konuştu.

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