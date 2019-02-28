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28.02.2019 - 17:23 |

Adis Jahovic'in cezası 1 maça indirildi

PFDK tarafından Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'e verilen 2 maçlık ceza, Tahkim Kurulu tarafından 1'e indirildi.

Adis Jahovic'in cezası 1 maça indirildi
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Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Atiker Konyasporlu Adis Jahovic'e verilen 2 maçlık cezanın 1'e indirildiğini açıkladı.

Yapılan açıklama şöyle:

Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/676 K.2018-2019/817 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Atiker Konya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adis Jahovic'in rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına olayın oluş şekli dikkate alınarak FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle neticeten ve takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.500,00 TL para cezasının; futbolcunun eyleminin FDT 36/1-a kapsamında değerlendirilmesi neticesinde; 1 resmi müsabakadan men cezası olarak PFDK kararın düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,

TFF Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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