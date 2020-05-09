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09.05.2020 - 19:05 |

Adnan DalgakÄ±ran'dan sözleÅŸme açÄ±klamasÄ±!

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Adnan DalgakÄ±ran, salgÄ±nÄ±nÄ±n neden olduÄŸu maddi sorunlardan profesyonel futbolcularÄ±n etkilenmemesinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â

Adnan DalgakÄ±ran'dan sözleÅŸme açÄ±klamasÄ±!
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BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ Ä°kinci BaÅŸkanÄ± Adnan DalgakÄ±ran, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±nÄ±n neden olduÄŸu maddi sorunlardan profesyonel futbolcularÄ±n etkilenmemesinin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemeyeceÄŸini sÃ¶yledi.Â 

DalgakÄ±ran, sosyal medya hesabÄ±ndan TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'yÄ± etiketleyerek yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, salgÄ±nÄ±n her alanda ciddi sorunlara neden olduÄŸunu belirterek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â 

"BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada iÅŸsizlik hÄ±zla yayÄ±lÄ±rken, ÅŸirketler ve kurumlar ayakta kalmak iÃ§in Ã¼cretsiz izin, eksik Ã¼cret, kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma gibi uygulamalara gidebilirken, milyon dolarlÄ±k profesyonel futbolcularÄ± eski normalin sÃ¶zleÅŸmeleri ile korumak doÄŸru deÄŸil. KulÃ¼pler yangÄ±n yerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ, ayakta kalma savaÅŸÄ± verirken, insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±ndan sonra en Ã¶nemli konu, eski sÃ¶zleÅŸmelerin kulÃ¼plere yerine getiremeyecekleri mali yÃ¼kler yÃ¼klemesi. DÃ¼nyada herkes maddi olarak etkilenirken, profesyonel futbolcularÄ±n bundan etkilenmemesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lemez."Â 

TFF ile UEFA'nÄ±n Ã¶nce insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±, sonra da kulÃ¼plerin varlÄ±klarÄ±nÄ± nasÄ±l sÃ¼rdÃ¼rebileceÄŸine odaklanmasÄ± gerektiÄŸini aktaran DalgakÄ±ran, "Profesyonel sporcularÄ±n da Ã§alÄ±ÅŸma hayatÄ±ndaki diÄŸer profesyonellerden farkÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmesi ve iÃ§inde bulunduÄŸumuz ÅŸartlarÄ±n bilinci ile hareket etmesi gerekir." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

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