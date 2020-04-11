Adnan Dalgakıran'dan Talisca cevabı!

Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran önemli açıklamalarda bulundu.

"Bir takımımız UEFA Kupası alıyor sonra..."

"Bir takımımız UEFA Kupası alıyor. Sonra Avrupa'da sıfır çekiliyor. Başarılarımız sistem üzerine kurulu değil çünkü. Sürdürülebilir başarı olması için bir sistem gerekiyor. Biz bu sistemi kurmaya çalışıyoruz."

Talisca açıklaması

"Israrla Talisca yazıyorlar yorumlarda. Beşiktaş'ın bu yılki futboldaki bütçesi 56 milyon Euro idi. TFF yeni kurallara göre dedi ki, önümüzdeki sene bunu 35 milyona düşüreceksiniz. Yoksa küme düşme ve puan silme de dahil yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz"

"Bütçenin düşmesi demek, daha zayıf takım kurulacağı anlamına gelmiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Scouting sistemi. Yüksek bedelli transferler yerine, oyuncuların filizlendiği aşamada yakalayacağımız bir sistem kurmaya çalışıyoruz."

"3 milyar borcumuz var"

"Bir yandan da 3 milyar borcumuz var. Bütün gelirlerimiz borçlara gidiyor. Ve 6-7 Temmuz'da ödemelerimiz var. Daha nasıl cevap verebilirim. Bu durumdan hep birlikte çıkacağız. Böylesine zor dönemde artık futbolcu isimlerini bırakacağız."