Adriana Lima'dan Metin Hara ile Brezilya paylaşımı!

2018 Dünya Kupası'nda İsviçre ile karşılaşan Brezilya'ya ünlü manken Adriana Lima paylaşımlarıyla destek verdi.

Adriana Lima, instagram hesabından yazar sevgilisi Metin Hara ile fotoğraflarını paylaştı. Adrina Lima 10 numaralı formasını giyerken Metin Hara ise isminin yazılı olduğu Brezilya formasıyla poz verdi.

Adriana Lima bir paylaşımında da “Brezilya için tezahürat yapıyoruz” şeklinde mesaja yer verdi. Adriana Lima’nın paylaşımları kısa sürede büyük beğeni topladı.

Hara: "Zorla izlettiriyor"

Bu paylaşımların ardından Metin Hara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Hara, Adriana Lima ile olan fotoğrafını paylaşarak "Zorla maç izlettiriyor" yazdı.