Afrika'dan gelen güç

2018 Dünya Kupası yarı finalinde Belçika’yı 1-0 yenerek eleyen Fransa’da kadro yapısı öne çıktı. EURO 2016’da final oynadıktan sonra ardından gelen ikinci büyük kupa olan Dünya Kupası’nda da final gören Horozların 23 kişilik kadrosunda 15 ismin Afrika kökenli olması göze çarpıyor.

Yapılan araştırmalarda Didier Deschamps’ın elindeki ekibin yüzde 78.3’ünün mülteci kökenli olduğu da dile getirildi. Fransa’da tıpkı 1998 Dünya Kupası’nda elde edilen şampiyonlukta olduğu gibi tam 20 sene sonra yeniden benzer bir kadro yapısı olduğu ifade edildi.

4 gollük katkı

Fransa’da Afrika kökenli yıldızların verdiği gol katkısı da dikkat çekiyor. Horozların turnuva boyunca çıktığı 6 maçta attığı 10 golün 4’ü Mbappe ve Umtiti’den geldi. Mbappe 3 golle takımının en skorer ismi olurken, son Belçika maçında tek golü atan Umtiti, final kapısını açtı.

Kamerunlu baba ile Cezayirli annenin çocuğu olan Mbappe, bu kadronun en dikkat çeken elemanı olurken, Gineli aileye sahip Paul Pogba, Kamerun doğumlu Umtiti, Malili olan Kante, Angolalı baba ile Kamerunlu bir annenin çocuğu olan Matuidi, Togolu Tolisso ve Senegal kökenli Dembele’nin yanı sıra diğer Afrika kökenli yıldızlar şöyle:

Kimbpembe: Kongo

N’Zonzi: Kongo

Mandanda: Demokratik Kongo

Sidibe: Mali

Mendy: Senegal

Rami: Fas

Fekir: Cezayir