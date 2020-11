3. ayakta Kingsman

9 koşulu İstanbul’da üçüncü ayaktaki Kingsman’ı tek bırakıp altılımın çatısını oluşturacağım. İlk ve son ayaklara fazla at yazmanızı tavsiye ederim. Herkese bol şanslı bir gün diliyor, altılı ganyan ile ilgili yorumlarıma geçiyorum:

1.AYAK: Durumunda düzelmeler olan Ferhan ile son iki koşusunda başarılı ikincilikler çıkaran ve müsait kiloya sahip Siempre Ganador’u başta tutuyorum. Formlarını devam ettiren The Black Stallion ve Ashera da ihmale gelmezler. Bu safkanlardan sonra Salazar ve Kuababa değerlendirilmeli...

2.AYAK: Zor Zaman’ın bu yarışa iyi hazırlandığını duydum. Dikkat edin! Turbocu en ciddi rakibidir. Arabian Prince ve Akdamar daha sonraki ihtimaller.

3.AYAK: Uygun bir grup bulan Kingsman birinciliğin en güçlü adayıdır. Petrocelli en yakın rakibidir.

4.AYAK: Alevsaçan çok iyi durumda. Yamaçbeyi de git gide toparlanıyor. Oğlum Batuhan ve Kuddusi de kesinlikle ihmal gelmezler. Sürpriz Kaanberk.

5.AYAK: İlk kez start alacak olan iki yaşlı İngilizlerin bu mücadelesinde sırasıyla Berken, Captains Key, Halukhan, Lord Of Smyrna ve Yılmazer’e şans tanıyorum.

6.AYAK: Çeke Çeke’nin son koşusunu ölçü almayırn. Nedret ile Tanırkız tırnaklarının ucunda... Bu üçlüden sonra Karadenizim ile Karaca Yeliz’i değerlendirin...